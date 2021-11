Dodiku i kundërvihet SHBA-së: Ne do t’i zbatojmë politikat tona

Në një takim në Sarajevë, anëtarëve të presidencës së BeH iu dorëzua letra e Blinken nga këshilltari i tij, Derek Chollet, i cili mbërriti në një mision të ri diplomatik së bashku me të dërguarin e posaçëm të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Përmbajtja e plotë e letrës nuk u publikua menjëherë, por Dodik tha në një konferencë shtypi në Sarajevë se Chollet i tha atij se Shtetet e Bashkuara ishin kundër vendimeve të njëanshme të planifikuara në Republikën Srpska dhe kërkonin që puna e Presidencës së BeH, këshillit të ministrave dhe parlamentit të zhbllokohet.

Këto organe janë bllokuar sepse zyrtarët e Republika Srpskas kanë refuzuar të marrin ndonjë vendim që nga gushti. Kështu, ata fillimisht planifikuan ta tërhiqnin ligjin që sanksionon mohimin e krimeve të luftës, por më vonë Dodik paraqiti një plan sipas të cilit RS do të merrte përsipër kompetencat e shumta që i ishin dhënë BeH si shtet nga reformat e pasluftës.

Dodik në listën e zezë të amerikanëve

“Letra (e Blinken) thotë se Shtetet e Bashkuara, nëse detyrohen, do të vendosin sanksione. Unë u thashë atyre në takim se ju dëshironi të vendosni sanksionet tuaja dhe ne do t’i zbatojmë politikat tona”, tha Dodik, duke shtuar se sanksionet e mundshme të SHBA-së do ta përkeqësojnë gjendjen. Dodik tashmë është në “listën e zezë” të amerikanëve, sepse i është ndaluar të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2017, raporton agjencia kroate e lajmeve, Index, transmeton Express.

Pavarësisht presionit nga komuniteti ndërkombëtar, Dodik nuk ka hequr dorë nga zhvlerësimi i të gjitha vendimeve të marra nga përfaqësues të rangut të lartë të komunitetit ndërkombëtar që nga viti 1995.

Ai njoftoi se statusi i ushtrisë, çështja e mbledhjes së taksave indirekte dhe gjyqësori do të “rregullohen normativisht” në një mënyrë të re pasi parlamenti i RS të marrë vendimet e duhura që priten në dhjetor.

Dodik pretendon se e gjithë kjo është në përputhje me Marrëveshjen e Dejtonit dhe nuk përbën kërcënim për paqen sepse “RS nuk ka plane për shkëputje”.

“Situata është komplekse, ne kemi parë disa takime që po zhvillohen në Evropë dhe i kuptojmë mesazhet, por shpresojmë që kushtetuta të respektohet dhe vendimet të merren në bazë të zgjidhjeve kushtetuese”, tha Dodik, i habitur për paralajmërimit për sanksione kundër tij për politikën që ai ndjek.

Ai mendon se Evropa duhet ta mirëpresë dhe mbështesë sjelljen e tij në vend që ai të marrë kërcënime nga Berlini dhe Londra duke e quajtur këtë “histeri të shkaktuar nga mercenarët myslimanë”.

Dodik tha se nuk i frikësohet pretendimeve të tilla si ato se ai është “në pritje të burgut” për shkak të sjelljes së tij antikushtetuese, të cilën, siç pretendon ai, e mbron kolegu i tij në udhëheqjen shtetërore, Shefik Xhaferoviq. Ai gjithashtu mohoi të drejtën për ta kundërshtuar Zheljko Komshiqin, duke thënë se ai ia kishte “hequr” të drejtën një populli për përfaqësim legjitim dhe se nuk kishte të bënte me RS.

Pas takimit me Chollet, Xhaferoviq u tha gazetarëve se tani është e qartë për të gjithë se nuk është e mundur asnjë tërheqje e njëanshme nga autoritetet shtetërore dhe se çështjet e hapura duhet të zgjidhen përmes dialogut brenda strukturave ekzistuese.

“Jam i bindur se institucionet do të zhbllokohen dhe do të vazhdojnë në rrugën e reformave”, tha Xhaferoviq, duke shmangur komentet për deklaratat e Dodikut.