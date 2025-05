Dodik thotë se do të kërkojë nga Rusia “mbështetje për sigurinë” Lideri i serbëve të Bosnjës, Millorad Dodik, ka thënë të shtunën se do të kërkojë nga Rusia “njëfarë lloj mbështetjeje për sigurinë”, pasi zhvilloi, siç tregoi, katër takime me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, gjatë dy ditëve të fundit në Moskë. Dodik tha se u sigurua nga Putini se do të “mbeten në kontakt për…