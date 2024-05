Dodik me projektligj që përcakton se kush janë “agjentë me ndikim të huaj’ në Republikën Sërpska Projektligji që përcakton se kush janë “agjentë me ndikim të huaj’ në Republikën Sërpska, entitetin serb në Bosnje-Hercegovinë, është caktuar për diskutim më 22 maj. Projektligji është hartuar pas propozimeve për të pasur një regjistër të posaçëm për punën e organizatave joqeveritare, që më gjerësisht njihet si ligji për “agjentë të huaj”. Në projektligj “agjentët…