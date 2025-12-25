Doarsa Kica-Xhelili “shpërthen” në të qeshura në emision kur e dëgjon Faton Pecin duke folur anglisht

Nënkryetarja e LDK-së, Doarsa Kica-Xhelili nuk ka mundur të përmbahet nga të qeshurat në emisionin “Debat Plus”. Në momentin që asaj i është shfaqur videoja e sotshme e kryetarit të Guxo, Faton Peci duke folur anglisht, ajo nuk ka mundur të përmbahet, transmeton lajmi.net. Në video, Peci me një anglishte jo fort të mirë, i…

25/12/2025 20:52

Nënkryetarja e LDK-së, Doarsa Kica-Xhelili nuk ka mundur të përmbahet nga të qeshurat në emisionin “Debat Plus”.

Në momentin që asaj i është shfaqur videoja e sotshme e kryetarit të Guxo, Faton Peci duke folur anglisht, ajo nuk ka mundur të përmbahet, transmeton lajmi.net.

Në video, Peci me një anglishte jo fort të mirë, i thotë mediumit “Kosovo Online” se do të propozoj që urës së re mbi lumin Ibër t’i vihet emri “Albin Kurti”.

Për më shumë shikojeni videon:  

