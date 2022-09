​Doarsa Kica pritet t’i bashkohet LDK-së Deputetja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Doarsa Kica – Xhelili përfundimisht i ka ndarë rrugët me këtë grup dhe me subjektin e saj, Listën Guxo. Ajo pritet të kalojë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Lajmin se Kica – Xhelili nuk do të jetë më pjesë e GP të VV-së dhe as pjesë e Listës…