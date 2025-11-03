“Do t’i përfundojmë projektet që janë blloku”, Cili është vizioni i Përparim Ramës nëse e merr edhe një mandat?

Po vazhdon të zhvillohet debati për Prishtinën.
Përparim Rama nga LDK dhe Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po përballen.
Rama ka folur për programin e tij, duke përmendur edhe përfundimin e unazës së qytetit.
Ai tha se Prishtina do të vazhdojë të transformohet.
“Për katër-vjeçarin e ardhshëm, projektet madhore që do vazhdojmë t’i bëjmë janë përfundimi i unazës së projektit, është projekt madhor që është blloku. Kemi stacionin e autobusëve, më pas është unaza e brendshme për rreth. Janë 10 shkolla që do i ndërtojmë vite më rradhë”, ka thënë ai në t7.