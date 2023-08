Do të punohet në ujësjellës, këto zona të Prishtinës nesër do të mbesin pa ujë Punimet për infrastrukturë më të mirë të rrjetit të ujësjellësit, që do të mbahen nesër, do të ndalojnë furnizimin me ujë përkohësisht në disa zona të Prishtinës. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësja e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina”, Arjeta Mjeku. Sipas Mjekut, punimet do të realizohen në lagjën 038. “Do të mbesin pa furnizim…