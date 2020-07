‘Shaoling gang’ nuk kanë raporte të mira me reperin.

Ditë më parë Ledri Vula dhe Sara Hoxha bën të ditur se janë në pritje të fëmijës së parë, gjininë e së cilës çifti e zbuluan përmes një video, shkruan lajmi.net.

Dhe kjo video e Sarës u komentuar edhe nga dy reperët Real 1 dhe Dj Blunt, të cilët i thonë se mbas disa viteve do kërkosh tia ngulësh thikën Ledrit.

“Eh moj Sara Hoxha, mbas 5 vjete kur ta nxosh tut tradhtu kët laper, ki me lyp qet moment me pas thikën n’dorë e m’ja ngul tejpërtej veq ka me kon vonë”, kanë shkruar ata. /Lajmi.net/