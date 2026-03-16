“Do të jetosh gjithmonë në kujtimet tona” – Endrit Thaçi kujton gjyshin e tij një vit pas vdekjes
Djali i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, Endrit Thaçi ka përkujtuar gjyshin e tij, Haxhi Thaçin. Me një shkrim emocional, Endrit Thaçi e ka kujtuar atë në njëvjetorin e vdekjes, shkruan lajmi.net. “Një vit pa ty gjysh! Më mungojnë shumë bisedat tona dhe këshillat e tua. Fjala jote e urtë dhe zemra jote e madhe…
Lajme
“Një vit pa ty gjysh! Më mungojnë shumë bisedat tona dhe këshillat e tua. Fjala jote e urtë dhe zemra jote e madhe do të mbeten gjithmonë udhërrëfyes për familjen tonë. Do të jetosh gjithmonë në kujtimet tona”, ka shkruar Endrit Thaçi. /Lajmi.net/