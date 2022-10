“Do të falimentojmë”: Naftëtarët i dërgojnë letër Kurtit, kërkojnë ta largojnë çmimin tavan

“Ndërmerrni masa!”.

Me këtë thirrje kanë nisur letrën drejtuar kryeministrit Albin Kurti naftëtarët e Kosovës për të kundërshtuar praktikën e vendosjes së çmimeve tavan për derivateve.

Ata po thotë se çmimi i vendosur shitës është nën çmimin blerës, derisa këtë vendim të marrë nga Qeveria po e cilësojnë si skandaloz

“Çmimi blerës për naftë sot është 1.75 Euro, dje ishte 1.68 Euro, ndërsa pardje: 1.66 Euro. Ndërsa çmimi tavan i vendosur nga Qeveria për nafte është 1.67 Euro”, thuhet në letër.

Kryetar i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha se kompanitë e naftës po punojnë me humbje dhe se me vendime të tilla të Qeverisë shumica prej tyre rrezikojnë falimentimin e pompave të derivateve.

“Vendime të këtij lloji janë duke i detyruar kompanitë të operojnë me humbje trashanike dhe shume shpejt shume nga kompanitë do të falimentojmë për shkak qasjes se gabuar te Qeverise ne vendosjen e çmimit tavan. Ku si kompanitë e mëdha po ashtu ato individuale me kosto ma te ulet te operimit janë barazuar. Kjo praktike sigurt do t’i falimentojë shume kompani dhe me mija punëtorë do te mbesin pa pune”, thuhet në letër.

Në fund të letrës, naftëtarët lusin Qeverinë për ndryshim të këtij vendimi, derisa thonë se janë të gatshëm të bisedojnë me të.