“Do ta thellojmë partneritetin” – Kurti shkruan për takimet me Rexhepin, Rashiqin e Krasniqin për qeverinë e re Kryeministri Albin Kurti ka treguar për takime e mbajtura sot me disa prej partive të minoriteteve në Kosovë. Kurti njofton se zhvilloi takime me kryetaren e Partisë së Re Demokratike (NDS), Emilija Rexhepi, kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq dhe kryetarin e partisë Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK), Elbert…