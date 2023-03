“Do jetë më vështirë” – Çudit Vuçiqi, e ndërlidh takimin me Kurtin me fletëarrestin ndaj Putinit Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ia ka bërë një ndërlidhje lëshimit të fletë-arrestit nga Haga për presidentin rus, Vladimir Putin, me takimin e nesërm në Ohër me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Para qytetarëve, Vuçiq ka thënë se lëshimi i fletëarrestit për Putinin e vë Serbinë në një pozicion shumë më të vështirë, shkruan lajmi.net.…