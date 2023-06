Do ishte një opsion ideal për Kosovën, trajneri kroat Slaven Bilic refuzon Bosnjën: Kam plane tjera

Bilic është trajner i lirë dhe do ishte një opsion ideal për Kombëtaren e Kosovës, por duket se kroati paska plane tjera në mendjen e tij, shkruan Lajmi.net

“Askush nuk më ka telefonuar nga Bosnja. Edhe nëse ata e bëjnë, unë s’do e pranoj. Kam plane tjera në mendjen time”, u shpreh tekniku kroat.

54-vjeçari së fundmi ishte pjesë e Watfordit. Kurse në të kaluarën ka qenë trajner i: West Ham, Besiktas, West Brom dhe Kombëtares së Kroacisë./Lajmi.net/

🎙️🇭🇷 Slaven Bilić:

“No one has called me from the 🇧🇦 FA, and if they did, I wouldn’t accept it as I have other plans in mind.” [@DnevniAvaz]

