”Do ishte e mrekullueshme që Ronaldo ta ketë Neymarin te Juve”

Spekulimet lidhur me një transferim të mundshëm te Juventus për Neymar kanë shumë kuptim për Rivaldon, me sugjerimin që Cristiano Ronaldo do ta mirëpriste praninë e një superylli tjetër përkrah tij.

Për pjesën më të madhe afatit kalimtar të verës, një rikthim në La Liga është kundërshtuar për sulmuesin që dëshiron largimin nga Paris Paris-Germain.

Një kthim te Barcelona u konsiderua si opsioni më i mundshëm, ndërsa interesi i gjatë i Real Madrid është rikthyer, përcjell lajmi.net.

“Në një moment si ky, sigurisht Neymar do të ishte një nënshkrim i shkëlqyeshëm për Barcelonën, përkundër gjithçka që ndodhi pas largimit të tij dhe me disa njerëz kundër kthimit të tij, por unë mendoj se ai mund të jetë një ndihmë e madhe dhe me lojën e tij të shkëlqyer, ai do të bind të gjithë”, i tha Rivaldo Betfair.

Sidoqoftë, ky transferim mund të jetë i kompletuar vetëm nëse Barcelona vendos të investojë në të pasi ai është një lojtar i shtrenjtë, dhe tani duket se Juventus po mendon gjithashtu për nënshkrimin e Neymar.

“Do të ishte mirë ta shohim atë duke luajtur përkrah Cristiano Ronaldos. Unë besoj se do të ishte e mrekullueshme që CR7 ta kishte Neymar në krah të tij, pasi braziliani do ta ndihmonte shumë me asistime dhe gola gjatë gjithë sezonit”.

“Unë madje imagjinoj që ata të kombinohen për ndeshje të shkëlqyera dhe Neymar gjithashtu mund të ndihmojë duke ndarë përgjegjësi pasi Juventus ka vetëm një yll të madh tani. Do të ishte një veprim i dobishëm për lojtarët dhe natyrisht për klubin”, tha ai. /Lajmi.net/