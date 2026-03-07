DnV: Të përmbyllet pa vonesë procedura për emërimin e përbërjes së re të KQZ-së
Demokracia në Veprim (DnV) ka kërkuar që të përmbyllet pa vonesë procedura për emërimin e përbërjes së re të KQZ-së DnV thekson se në këtë moment, kur vendi po përballet me zhvillime që pritet të çojnë drejt një procesi të ri zgjedhor dhe kur 11 marsi – si afat ligjor për këtë procedurë është drejt…
Lajme
Demokracia në Veprim (DnV) ka kërkuar që të përmbyllet pa vonesë procedura për emërimin e përbërjes së re të KQZ-së
DnV thekson se në këtë moment, kur vendi po përballet me zhvillime që pritet të çojnë drejt një procesi të ri zgjedhor dhe kur 11 marsi – si afat ligjor për këtë procedurë është drejt përfundimit – përmbyllja e procesit të emërimit të përbërjes së re të KQZ-së bëhet edhe më e rëndësishme.
“ Kjo sidomos për shkak se legjislacioni aktual nuk parasheh më vazhdimin automatik të mandatit të përbërjes ekzistuese të KQZ-së deri në emërimin e së resë – në rast të zgjedhjeve – siç ishte rregulluar me ligjin e mëparshëm”.
“Për këtë arsye, DnV i bën thirrje Presidentes së vendit dhe subjekteve parlamentare që të ndërmarrin dhe përmbyllin pa vonesë hapat e nevojshëm për e nominimit dhe emërimit të anëtarëve të rinj të KQZ-së”, thuhet në një njoftim të Demokracia në Veprim.
“Çdo proces i mundshëm zgjedhor duhet ta gjejë Kosovën me institucione zgjedhore të konsoliduara, funksionale dhe me mandat të qartë ligjor, në mënyrë që administrimi i zgjedhjeve të mos shoqërohet me dilema për legjitimitetin e tij”.