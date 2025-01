DnV sot mban konferencë për media, do të paraqesë të dhëna për javën e parë të fushatës Koalicioni i organizatave jo-qeveritare “Demokracia në Veprim” (DnV) këtë të shtunë do të mbajë konferencë për media, duke filluar nga ora 11:00. DnV tha se në konferencë do të paraqiten të dhënat lidhur me mbarëvajtjen e javës së parë të fushatës zgjedhore, mbulimin medial, gjuhën e urrejtjes dhe shpenzimet në rrjetet sociale.