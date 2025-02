DnV-ja tregon se sa gjatë do të duhet për numërimin e të gjitha votave Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim ka folur për procesin e numërimit të votave dhe shpejtësinë me të cilën janë duke u numëruar votat për kandidatët për deputetë. Cakolli ka thënë se me këtë tempo me të cilën janë duke u numëruar, procesi do të zgjasë të paktën edhe dy javë. Ai ka thënë se…