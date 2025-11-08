DnV do të monitorojë balotazhin e nesërm – bën thirrje për proces të qetë dhe demokratik
Në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarë komunash, që do të mbahet nesër, më 9 nëntor 2025, organizata Demokracia në Veprim (DnV) ka njoftuar se do të angazhohet me ekipe monitoruese nëpër komuna për të vëzhguar nga afër zhvillimin e procesit zgjedhor. Përmes një komunikate për media, DnV ka bërë të ditur…
Në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarë komunash, që do të mbahet nesër, më 9 nëntor 2025, organizata Demokracia në Veprim (DnV) ka njoftuar se do të angazhohet me ekipe monitoruese nëpër komuna për të vëzhguar nga afër zhvillimin e procesit zgjedhor.
Përmes një komunikate për media, DnV ka bërë të ditur se misioni i saj është të kontribuojë në një proces të qetë, të rregullt dhe demokratik, duke siguruar transparencë dhe besueshmëri në administrimin e zgjedhjeve, transmeton lajmi.net.
Sipas organizatës, kryetarët që do të zgjidhen në këtë raund do të udhëheqin komunat për katër vitet e ardhshme, me ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve përmes shërbimeve publike, zhvillimit urban, arsimit dhe mirëqenies sociale. Prandaj, pjesëmarrja e qytetarëve në votim vlerësohet si thelbësore për të reflektuar vullnetin real të komuniteteve lokale.
DnV gjithashtu u ka bërë thirrje subjekteve politike, kandidatëve dhe mbështetësve të tyre që të respektojnë rregullat dhe standardet zgjedhore, duke shmangur çdo formë ndërhyrjeje apo ndikimi të paligjshëm në procesin e votimit.
Në të njëjtën kohë, organizata i ka kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të sigurojë një organizim dhe menaxhim të rregullt e transparent të procesit, ndërsa institucionet e rendit dhe sigurisë publike të garantojnë një ambient të qetë ku qytetarët të mund të votojnë lirshëm dhe pa presion.
Në fund, DnV ka theksuar se zgjedhjet përbëjnë një moment kyç të pjesëmarrjes publike dhe të llogaridhënies demokratike, dhe se roli i secilit qytetar është i rëndësishëm në forcimin e demokracisë dhe institucioneve të vendit.
Komunikata e plotë:
