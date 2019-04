DMX po starton me filmin e radhës ‘Chronicle of a Serial Killer’

DMX do të marrë pjesë në filmin "Chronicle of a Serial Killer".

Reperi amerikan, Earl Simmons, i njohur për publikun e gjerë si DMX do ta ketë rolin e detektuesit në filmin ‘Chronicle of a Serial Killer’, transmeton lajmi.net.

DMX do të jetë pjesë e filmit në fjalë të direktorit Steve Stanulis i cili e ka vlerësuar reperin si personin më adekuat për ta marrë përsipër këtë rol.

Pjesë e këtij filmi do të jenë edhe aktorët, Brendan Sexton dhe Tara Reid.

Kujtojmë se reperi DMX ka një historik si aktor edhe në filma të tjerë si: Romeo Must Die, Exit Wounds, etj.

Ndërsa xhirimet e ‘Chronicle of a Serial Killer’ do të fillojnë në muajin qershor të këtij viti në New York./Lajmi.net/