Djykata dënon dy persona për fajde – njërin me 18 muaj burgim dhe 25 mijë € e tjetrin 1 vit burgim e 10 mijë € Remzi Jahiri është dënuar me 1 vite e gjysmë burgim dhe 25 mijë euro gjobë pasi akuzohet për fajde përderisa Hilmi Dudi është dënuar me 1 vit burgim dhe 10 mijë euro gjobë pasi ngarkohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të fajdesë. Aktgjykimi është shpallur të premten në Gjykatën Themelore në Prishtinë nga…