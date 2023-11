Djegia e shtëpisë së familjes Koroglu, reagon ministri Çeku: Barbarë janë ata që e djegin kulturën dhe historinë e tyre

Gjatë mbrëmjes së djeshme nga zjarri u përfshi shtëpia e familjes Koroglu nga Mitrovica.

Lidhur me këtë ngjarje ka ardhur reagimi nga ana e Ministrit të Kulturës,Rinisë dhe Sportit Hajrullah Çeku.

Ai ka thënë se barbarë janë ata që e djegin kulturën dhe historinë e tyre.

Reagimi i plotë:

Barbarë janë ata që e djegin kulturën dhe historinë e tyre

Pas një rezistence të madhe nga familja dhe një tentim rrënimi së fundmi, dje patën filluar ndërhyrjet për shpëtimin e shtëpisë së familjes Koroglu në Mitrovicë.

Pasi e kuptuan që nuk zmbrapsemi nga detyrimi ynë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, qyqarët në mënyrë tinëzare pasi ra terri ia vunë flakën shtëpisë së shekullit XIX.

Nuk do t’ia dalin, shtëpia do të restaurohet. Dhe do t’i përdorim të gjitha mundësitë ligjore që faturën e restaurimit ta paguajnë ata që ia vunë flakën.

Pres kapjen dhe ndëshkimin e kriminelëve. Prokuroritë dhe gjykatat tona kanë rol qendror në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Dënimet e deritanishme me gjobë nga 200 deri 700 euro për dëmtim të monumenteve, kur kodi penal parasheh deri në 500 mijë euro e burgim efektiv, janë vetëm inkurajim për keqbërësit.

Betejën mes barbarizmit dhe kulturës pa dyshim se do ta fitojë kultura./Lajmi.net/