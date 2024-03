Djegia e pronave në veri të Kosovës mbetet pa u ndëshkuar Kush po e djeg pronën personale në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës? Radio Evropa e Lirë nuk arriti të siguronte një përgjigje konkrete në këtë pyetje as nga Policia e Kosovës, as nga Prokuroria e Mitrovicës, e cila është përgjegjëse për katër komunat në veri: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok dhe…