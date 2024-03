Dje u vendosën tabelat e reja në komunat veriore, sot janë parë të shkarravitura sipërfaqet në gjuhën shqipe Dje Ministria e Infrastrukturës, vendosi tabelat e reja në komunat me shumicë të veriut. Tabelat e reja u zëvendësuan me ato të vjetrat, që ishin të shkruara në qirilicë dhe me sipërfaqe të verdhë, që janë ndesh me tabelat tjera të vendosura në Kosovë. Ndërsa gjatë mbrëmjes, tabelat e reja që i vendosi Ministria e…