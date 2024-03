“Dje pushteti pengoi krijimin e Komisionit Hetimor” – LDK: Sot KEK’u i dha 2 kontrata me vlerë mbi gjysmë milioni

Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Visar Azemi, ka theksuar se dje pushteti në Kuvend e pengoi themelimin e Komisionit Hetimor për tenderët njëburimor, kurse sot KEK-u i ka dhënë edhe dy kontrata që kanë vlerën e mbi gjysmë milioni euro përmes tenderëve të negociuar.

Përmes një postimi në Facebook, Azemi ka shkruar se dy kontratat kanë të bëjnë me sigurimin e objekteve dhe transportin e punëtorëve të KEK-ut.

“Në ndërmarrjen ku vlojnë dyshimet për keqpërdorime e korrupsion, janë dhënë këto dy kontrata që kanë të bëjnë me sigurimin e objekteve të KEK-ut dhe transportin e punëtorëve të saj.

Azemi ka thënë se KEK-u ka nënshkruar më herët 112 kontratë një burimore që shkojnë në vlerë të 102 milionë eurove.

“Tenderi i parë për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve të KEK-ut për dy muaj (prill e maj 2024), i është dhënë kompanisë private “Rojet e Nderit”. 453 mijë euro është vlera e saj. Kjo është kontrata e 14-të që kjo kompani e merr me negocim, derisa me 13 tenderët e mëhershëm kjo kompani i ka marrë 5.6 milionë euro. Tenderi tjetër për transportin e punëtorëve të KEK-ut, po ashtu për dy muaj e i ndarë në dy pjesë, ka vlerë 147 mijë euro. Siç ju kemi informuar, në KEK janë nënshkruar më herët 112 kontrata njëburimore, me vlerë 102 milionë euro. Tash u bënë 114 kontrata e të tilla, kurse edhe mbi gjysmë milioni euro u dhanë në mënyrë të dyshimtë”, ka thënë Azemi.

Në këtë reagim, zyrtari i LDK-së ka përmendur edhe intervistimin e sotëm të ambasadorit Martin Berishaj dhe ish-kryeshefin ekzekutiv të KEK-ut, Nagip Krasniqin, që po hetohet nga shteti si i dyshuar për keqpërdorime.

“Mos të harrojmë që sot nën dyshimet për dallavere pikërisht me energjinë elektrike, u intervistua në Prokurorinë Speciale, ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Po flasim për funksionarin e bashkëpartiakun e Albin Kurtit, si dhe mikun e bashkëpunëtorin e ish-kryeshefit ekzekutiv të KEK-ut, Nagip Krasniqin, që po përballet gjithashtu me drejtësinë si i dyshuar për keqpërdorime e korrupsion në ndërmarrjen që udhëhoqi”.