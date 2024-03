Dje e kritikoi ashpër Kurtin, Escobar nis takimin me presidenten Osmani

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim, emisarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Osmani dhe Escobar pas takimit do të mbajnë një deklaratë për medie.

Në vizitën e tij në Kosovë, Escboar pritet të takojë sot edhe përfaqësuesit opozitarë dhe të shoqërisë civile.

Ndërkaq, nesër do të takojë kryeministrin Albin Kurti. Në një bashkëbisedim me gazetarë, Escobar dje tha se kanë problem në komunikim me kryeministrin Kurti.