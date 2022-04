Djaloshi 12 vjeçar ukrainas jua dhuroi fitoren Shakhtarit, në ndeshjen miqësore për bamirësi

Turneu Global i Shakhtarit për paqe vazhdoi me ndeshjen e dytë, atë ndaj ekipit polak Lechia Gdansk.

Ndeshja ishte me rezultat të barabartë, kur në minutën e shtesë Shakhtar e futi në fushë një 12 vjeçar ukrainas.

Dmytro Keda, refugjatë i ikur nga lufta në Ukrainë, u lejua të shënonte golin e fitores për ekipin e Shakhtarit, transmeton lajmi.net.

Kjo është ndeshja e dytë e zhvilluar në këtë turne bamirësie, të gjitha të hollat që do të grumbullohen do të shkojnë për bamirësi në Ukrainë.

Ndeshja e parë e Shakhtarit ishte ndaj Olympiacos, që përfundoi me fitore të ekipit grekë.

Ekipi ukrainas do të zhvillon edhe dy ndeshje miqësore me Fenerbahce dhe Hajduk Split.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell videon e golit të refugjatit ukrainas.

🧡🇺🇦 A 12-year-old boy from Mariupol has played for Shakhtar and netted a goal ⚒

Dmytro Keda came on as a substitute at the end of the charity match vs Lechia.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/tKtWlt6I7a

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 14, 2022