Djalit i bie të fikët pasi babai e kanosi me thikë Një rast i dhunës në familje është raportuar të martën në Mitrovicë. Policia është njoftuar se një burrë e ka kanosur me thikë djalin e tij. Si pasojë, këtij të fundit i ka rënë të fikët për shkak të frikës së përjetuar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor dhe lidhur me rastin është njoftuar prokurori, shkruan…