Djali i Trump sërish në Beograd, Vuçiç zbulon ushqimin që do të hanë për darkë: Do të ishte marrëzi t’i ofronim karkaleca deti dhe kocë Djali i presidentit amerikan Donald Trump Junior ndodhet këtë të shtunë në Beograd, ku do të ketë një takim dhe darkë me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, raportojnë mediat serbe. Kjo është vizita e tij e dytë në Beograd brenda një periudhë të shkurtër kohe. Herën e fundit ai ishte në 11 mars. Vetë Vuçiç…