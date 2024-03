Djali i Thaçit për vdekjen e Raketës: Ishte i pandashëm me babin plot 30 vjet

Sot ka ndërruar jetë ish-ushtari i UÇK-së, Xhavit Ferizi-Raketa, njëkohësisht edhe ish-truproja i ish-Presidentit, Hashim Thaçi.

Ngushëllimet e tyre i kanë shprehur shumë zyrtarë politik, por edhe qytetarët, shkruan lajmi.net.

Ndër ta, ngushëllimet e tij i shprehu edhe djali i ish-Presidentit Thaçi, ku tha se ishte një prej njerëzve më të dashur të familjes.

“Ishte i pandashëm me babin plot 30 vjet. Ishte një prej njerëzve më të dashur të familjes. Do të jetosh përjetësisht në kujtimet tona, Raketë! Prehu në paqe”, ka thënë djali i Thaçit.

Gjithashtu ngushëllime familjes i ka shprehur edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.

“Jam pa fjalë me ikjen tënde të hershme. Do të të kujtoj përherë si mikun e mirë dhe kolegun unik. Si luftëtarin e paepur të lirisë – që në luftë dhe në paqe e kishte të hekurt vendosmërinë. Do të na mungosh shumë, mik i dashur”, ka thënë Krasniqi përmes një postimi. /Lajmi.net/