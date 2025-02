Djali i Thaçit me AI krijon një video të ish presidentit me Ismail Qemalin Endritit, djalit të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, duket se po ia don goxha mirë me teknologjinë. Ai në vigjilie të 17 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, e ka krijuar një video me inteligjencën Artificiale apo siç njihet AI. Videoja në fjalë tregon Hashim Thaçin dhe ish-kryeministrin e parë të Shqipërisë së pavarur Ismail Qemalin.…