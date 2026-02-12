Djali i Smajl Hajdarajt, ish-këshilltari i Gërvallës, për Rezolutën që u miratua sot: E pavlerë dhe hipokrite, nuk mendoj se Specialja po i shkel të drejtat e njeriut

12/02/2026 22:07

Shpëtim Hajdardaj, djali i veprimtarit të LDK-së dhe komandantit të UÇK-së,  Smajl Hajdaraj,  e ka konsideruar hipokrike dhe të pavlerë, rezolutën që e miratoi Kuvendi i Kosovës për Gjykatën Speciale sot.

Hajdaraj, që është anëtar i GUXO dhe ish-këshilltar i Donika Gërvallës, tha se nuk beson se po shkelen të drejtat e ish-krerëve të UÇK-së, transmeton lajmi.net.

“Unë kam qenë këshilltar i Donika Gërvallës deri dje.  Rezolutë shumë e pavlerë dhe shumë hipokrite. Nuk mendoj se po shkelen të drejtat e njeriut nga Gjykata Speciale.”, tha ai në Debat Plus./lajmi.net/

