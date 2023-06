Djali i Marcelos feston me ‘Siuuuu’ diplomimin e tij

Djali i Marcelos, Enzo Alves, vendosi të përsëriste festën ikonë ‘Siuuu’ të ish-kolegut të babait të tij në Real Madrid, Cristiano Ronaldo, pak para se të merrte certifikatën e diplomimit.

Marcelo dhe Ronaldo kaluan nëntë vjet së bashku në ‘Los Blancos’ ku fituan një numër trofesh duke përfshirë katër trofe të Ligës së Kampionëve dhe një titull lige.

Marcelo u largua nga gjigantët spanjollë në vitin 2022 dhe iu bashkua Olympiacos përpara se të kthehej në Brazil në shkurt të këtij viti për të nënshkruar me Fluminiense./Lajmi.net/

Marcelo's son, Enzo, really hit the 'SIUUU' at his graduation ceremony 😂🐐

(via claricealves/IG) pic.twitter.com/rhDUjihqqh

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2023