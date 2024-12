Djali i Jakup Krasniqit bashkë me vajzën e tij, viziton babain e tij në Hagë pas festave të nëntorit Djali i Jakup Krasniqit, Altin Krasniqi bashkë me bashkëshorten dhe vajzën e tij Toskën kanë vizituar babain e tij në Hagë. Djali i Jakup Krasniqit shkroi në Facebook se kjo vizitë pas festave të nëntorit ishte “përqafim i historisë, krenarisë dhe sakrificës”. “Erdha në Hagë për të festuar së bashku me babain tim Ditën e…