Djali i Hashim Thaçit falënderon Edi Ramën pas vizitës në Hagë
Djali i ish-Presidentit Hashim Thaçi, Endriti ka reaguar pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Hagë.
Ai falënderon kryeministrin e Shqipërisë, ku ndër të tjera thotë se veprat e Ramës janë shndërruar në shembull të atdhedashurisë dhe përparimit.
“Faleminderit shumë Kryeministër Rama nga nana dhe unë. Fjalët por edhe veprat e juaja janë shëndrru në shembull të atdhedashurisë dhe përparimit. Ju na dëshmoni se bashkë jemi ma mirë”, ka shkruar Endrit Thaçi. /Lajmi.net/