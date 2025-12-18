Djali i Hashim Thaçit falënderon Edi Ramën pas vizitës në Hagë

18/12/2025 14:52

Djali i ish-Presidentit Hashim Thaçi, Endriti ka reaguar pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Hagë.

Ai falënderon kryeministrin e Shqipërisë, ku ndër të tjera thotë se veprat e Ramës janë shndërruar në shembull të atdhedashurisë dhe përparimit.

“Faleminderit shumë Kryeministër Rama nga nana dhe unë. Fjalët por edhe veprat e juaja janë shëndrru në shembull të atdhedashurisë dhe përparimit. Ju na dëshmoni se bashkë jemi ma mirë”, ka shkruar Endrit Thaçi. /Lajmi.net/

