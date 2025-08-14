Djali i Fadil Fazliut: Më ndalojnë të takoj babain në Hagë, kam angazhuar avokat

Prej gati një vit, Fahri Fazliu thotë se nuk i lejohet as të takojë dhe as të komunikojë me babain e tij, ish-ushtarin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fadil Fazliu, i cili po mbahet në paraburgim në Hagë nën akuzat për pengim të drejtësisë. Në një intervistë për “Kosova Today” në Klan Kosova, Fahriu tregoi…

14/08/2025 14:28

Prej gati një vit, Fahri Fazliu thotë se nuk i lejohet as të takojë dhe as të komunikojë me babain e tij, ish-ushtarin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fadil Fazliu, i cili po mbahet në paraburgim në Hagë nën akuzat për pengim të drejtësisë.

Në një intervistë për “Kosova Today” në Klan Kosova, Fahriu tregoi se në dhjetor të vitit të kaluar, bashkë me nënën, motrën dhe vëllain, kishte kërkuar leje për ta vizituar babain, por kërkesa iu refuzua nga Dhomat e Specializuara pa ndonjë arsye konkrete.

“E konsideroj padrejtësi dhe shkelje të të drejtave të njeriut. Nuk më lejohet as në video-lidhje, ndërsa familjarët e tjerë mund ta shohin. Nuk më është dhënë asnjë shpjegim”, tha ai, transmeton Klankosova.tv.

Fahriu theksoi se ka angazhuar avokat për ta paraqitur rastin dhe do t’i drejtohet edhe gjykatës për të marrë përgjigje, ose të paktën për t’iu mundësuar një takim me babain.

