Djali i Dejan Pantiqit: Faleminderit Vuçiq

Pas lirimit të ish-policit, Dejan Pantiq, ka folur djali i tij, Predrag Pantiq.

Ai ka falënderuar Serbinë dhe presidentin e saj, Aleksander Vuçiq, që babai i tij tanimë u dërgua në arrest shtëpiak, shkruan lajmi.net.

Pantiq tha se po e pret babain e tij të vijë në shtëpi gjatë ditës.

“Faleminderit njerëz, faleminderit ty Vuçiq. Ai na thirri neve tani, foli me mamanë, ne jemi të stërkënaqur dhe ende s’po mund ta besojmë pasi që ishim duke humbur shpresën me atë se çka do të ndodhë me babain tonë”, tha ai.

“Po të mos kishte qenë populli, të mos ishte përfshirë shteti dhe presidenti Vuçiq, të mos kishit qenë ju. nga media kush e di se cfare do te kishte ndodhur me babin tim nuk e di nese do të ishte perfshirë nga errësira.Edhe ne shpresonim qe nje padrejtesi e tillë nuk do te mund t’i ndodhte. Ne e presim të vijë gjatë ditës, nuk e di procedurën e saktë, por tani presim të vijë dhe gjithçka do të jetë më e lehtë tani”, tha ai. /Lajmi.net/