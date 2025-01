Djali e kërcënoi me vrasje nënën, arrestohet Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të shtunën në Mitrovicë. Një person e ka kërcënuar me vrasje nënën e tij. Viktima, është detyruar të kërkojë ndihmën e policisë, me ç’rast i dyshuar edhe është arrestuar. I njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Rasti është konfirmuar edhe nga Prokuroria Themelore…