Dj i njohur shqiptar flet për herë të parë për historinë e dashurisë

View this post on Instagram

HAJDEEE . . . . . . . . . . . . . . #music #summervibes #summervibes #housemusic #techno #deep #italy #albania #disco #pop #rnb #reggaeton #deephousevibes #latinmusic #musician #piano #blondhair #guitar #djsardi #dhermi #sea #southalbania #beach #beachlife #sanur #sundayvibes