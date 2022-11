Dj Dagz ia dedikon fjalët e ëmbla Einxhelit me rastin e ditëlindjes Sot, moderatorja e njohur shqiptare, Einxhel Shkira feston ditëlindjen. E me këtë rast nuk ka munguar urimi i ëmbël nga partneri i saj Dj Dagz, shkruan lajmi.net. Dagz me anë të një “InstaStory”, zgjodhi fjalët e veçanta për prezantuesen. “Gëzuar ditëlindjen zemër. Të duam më shumë se çdo gjë mami”, shkroi ai krahas videos. /Lajmi.net/