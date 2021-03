Ditën e sotme, Rita Ora e rezervoi për aktivitete fizike në Sidnej

Rita e filloi ditën me ushtrime.

Rita Ora ka disa javë që po qëndron në Australi, ku udhëtoi për të qenë pjesë e “The Voice”, shkruan lajmi.net.

Për dy javë qëndroi e karantinuar në një hotel luksoz, kurse tani po e vazhdon punën lirshëm.

Në fotot e fundit, këngëtarja tregoi se të martën vendosi t’ia dedikoi ushtrimeve fizike, andaj solli pamje nga palestra në Sidnej.

“Ju zgjedhni çfarë lloj të të martes dëshironi të keni”, ka shkruar ajo sipër fotografive.

Kujtojmë se “Bang” titullohet ep-i i fundit i saj, ndërsa solli edhe një këngë me të njëjtin titull e me klip, ku erdhi me veshje kombëtare shqiptare. /Lajmi.net/