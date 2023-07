Ditë vendimtare për të ardhmen e Lukakut, avokati i belgut takohet me klubet Avokati që përfaqëson Romelu Lukaku do të jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me Chelsean sot pasdite për të diskutuar të ardhmen e lojtarit dhe për të shqyrtuar mundësitë për një rikthim të dytë në Inter. Lukaku iu bashkua Chelseat nga Interi me një tarifë prej 113 milionë euro në verën e vitit 2021, por pas…