Ditë e zënë për Kurtin: Merr edhe një telefonatë nga Amerika dy ditë para takimit me Vuçiqin

i pari i Qeverisë së Kosovës e ka bërë të ditur me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se biseda me Chollet ishte frytdhënëse, dhe në të është diskutuar për dialogun dhe rëndësinë që në këtë proces të ketë marrëveshje me njohje reciproke.

“Telefonatë e frytshme me këshilltarin Chollet, për shumë çështje duke përfshirë dialogun me Serbinë; duke theksuar rëndësinë e një marrëveshjeje të përqendruar në njohjen reciproke. Ai përcolli përshëndetjet e Sekretarit Blinken pas takimit tonë të mrekullueshëm në DC muajin e kaluar”, shkroi Kurti.

Ndryshe, sot gjatë ditës Kurti është takuar edhe me ambasadorët e QUINT-it dhe shefin e zyrës së BE-së në Kosovë.

Pasnesër Kurti do të takohet në Bruksel me presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq. /Lajmi.net/

