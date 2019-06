Dita e sotme është me rëndësi të veçantë për këngëtaren Shyhrete Behluli pasi djali i saj feston ditëlindjen, shkruan lajmi.net.

Me këtë rast këngëtarja ka zgjedhur që ta uroj edhe publikisht me një foto të publikuar në Instagram.

“rime ditelindjen ma i vogli i mamit , ti me mbush me lumturi je me i vogli e te duam te gjithe uroj te festojm gjithmon bashke e te lumtur.”, ka shkruar ajo.

Ndryshe Shyhrete Behluli është një prej këngëtareve shumë të dashura për publikun shqiptar./Lajmi.net/