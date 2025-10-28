Ditë e përgjakshme në Shqipëri: Tri vrasje dhe një shpërthim me tritol brenda pak orëve

Katër ngjarje të rënda janë shënuar gjatë ditës së martë në Shqipëri, ku brenda pak orësh janë regjistruar tri vrasje dhe një shpërthim me tritol. Në Shkodër, rreth mesditës, 38-vjeçari E. B., punonjës në administratën tatimore, mbeti i plagosur pasi mjetit të tij i ishte vendosur lëndë plasëse. Shpërthimi ndodhi në momentin kur ai ndezi…

Lajme

28/10/2025 18:02

Katër ngjarje të rënda janë shënuar gjatë ditës së martë në Shqipëri, ku brenda pak orësh janë regjistruar tri vrasje dhe një shpërthim me tritol.

Në Shkodër, rreth mesditës, 38-vjeçari E. B., punonjës në administratën tatimore, mbeti i plagosur pasi mjetit të tij i ishte vendosur lëndë plasëse. Shpërthimi ndodhi në momentin kur ai ndezi veturën. Mbeti i plagosur, ndërsa policia po heton rrethanat dhe motivet e mundshme.

Ndërkohë, në Durrës, 25-vjeçari M. K. vrau me thikë babanë e tij, P. K. Konflikti dyshohet se ka ndodhur pas një debati të çastit, ndërsa autori është vënë në prangat e policisë.

Një tjetër vrasje u regjistrua në Tiranë, në zonën e Komunës së Parisit. 34-vjeçari I. I., që punonte si kamerier, mbeti i vrarë me thikë nga kolegu i tij, F. Sh., i cili ushtronte profesionin e kuzhinierit në të njëjtin lokal. Nga dëshmitë paraprake, dyshohet se ngjarja ndodhi pas një konflikti për çështje pune.

Ngjarja e katërt u shënua në Berat, ku pas një zënke për motive të dobëta, 63-vjeçari K. M., i njohur edhe me emrin K. H., goditi me mjet prerës 42-vjeçarin K. H., i cili humbi jetën si pasojë e plagëve të marra.

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2025

U dhanë mbi 55 milionë euro, por një muaj pas bie...

October 28, 2025

Rama: Në fillim isha i hapur për bashkëpunim, pastaj pashë bllokadat...

October 28, 2025

​Nis ndërtimi i një shkolle të re në veri të Mitrovicës

October 28, 2025

Haliti: Kurti dështon për shkak se dëshiron të jetë “violina e...

Lajme të fundit

U dhanë mbi 55 milionë euro, por një...

Rama: Në fillim isha i hapur për bashkëpunim,...

​Nis ndërtimi i një shkolle të re në veri të Mitrovicës

Haliti: Kurti dështon për shkak se dëshiron të...