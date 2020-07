Ditari sekret i Michael Jackson zbulon se ishte i fiksuar pas ‘pavdekshmërisë’

Në fragmente nga Bad: Një hetim i pashembullt i kopertinës së Michael Jackson të marrë nga The Mirror, shënimet e shkruara nga mbreti i pop-it e shohin atë të kapur me mënyrën se si të bëhet i pavdekshëm ’si idhujt Charlie Chaplin dhe Walt Disney, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Ai gjithashtu dukej se ishte i përqendruar për t’u bërë ‘argëtuesi-aktori-regjisori i parë multi-miliarder’, pasi ditari i tij sekret e pa që ai mendonte se si ta bënte këtë të mundur duke fituar 20 milionë dollarë në javë.

Duke menduar se si mund t’i mblidhte ato para, Michael shkroi për mundësinë e mbajtjes së koncerteve të Cirque du Soleil dhe marrjen e marrëveshjeve të markave me kompani si Nike.

Michael thuhet se kishte planifikuar të rimarrë filma si 20,000 Leagues Under the Sea dhe The 7th Voyage of Sinbad, dhe ishte i prirur të punësonte ‘një djalë tregtar’.

Në një faqe të ditarit, ai shkroi “Nëse nuk përqëndrohem në film, s’ka përjetësi”.

Me një ton më të errët, shënimet e Michael gjithashtu e panë atë të shkruante për frikën e tij ndaj dikujt që dëshironte ta vriste, pasi ai mendonte se dikush po planifikonte ta ‘shkatërronte’ atë.

“Kam frikë se dikush po përpiqet të më vrasë mua”, shkroi ai në një fragment nga ditari, transmeton lajmi.net.

“Njerëzit e këqij kudo. Ata duan të më shkatërrojnë dhe të marrin kompaninë time botuese. Sistemi dëshiron të më vrasë për katalogun tim … Unë nuk jam duke e shitur atë”, janë fjalët e Jackson.

Sipas autorit Howard ditari është vendosur të ‘japë një pasqyrë intime në mendjen e superyllit, ndërsa përgatitej të bënte një përpjekje përfundimtare për të rifilluar karrierën e tij dhe për të shlyer borxhet e tij.

Michael vdiq në vitin 2009 në moshën 50 vjeç ndërsa ishte duke u përgatitur për turneun e tij “This Is It” pas mbidozës me propofol dhe benzodiazepine të cilat i ishin dhënë nga mjeku i tij personal Dr Conrad Murray.

Para dhe pas vdekjes së tij Michael u akuzua për abuzime seksuale të fëmijëve, me pretendimet më të fundit që dolën në vitin 2019 të doku-serive Leaving Neverland nga Wade Robson dhe James Safechuck. /Lajmi.net/