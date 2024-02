Dita nis me acar, më vonë ndryshon: Ky është moti për sot në Kosovë Për të enjten parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell. Në orët e mëngjesit acar i fortë. Sipas Meto Kosova, era do të fryjë drejtimesh të ndryshme por kryesisht e lehtë me shpejtësi prej 5-21 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej -7 deri në -2°C, ndërsa ato maksimale prej 8 deri në 11°C. /Lajmi.net/