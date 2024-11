​ Dita e tretë e fushatës globale `16 Ditët e Aktivizmit kundër dhunës gjinore` Sot vazhdon dita e tretë e fushatës globale “16 Ditët e Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore`. Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, sot do të jenë këto aktivitete: Shfaqja e Tabelës: “SOT DHE ÇDO DITË TJETËR”. Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu dhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves do mbajnë konferencë…