Dita e Pavarësisë së Kosovës u shënua me kënge e valle në Prishtinë Kosova sot festoi 16 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, e kjo u shënua me këngë e valle në sheshin “Ibrahim Rugova” në Prishtinë. Qytetarë të shumtë u panë në kryeqytet e disa prej tyre kishin ardhur edhe nga Evropa. “Kemi ardhur nga Gjermania me festuar Pavarësinë e Kosovës në Prishtinë, gjithçka ishte shumë mirë vetëm…