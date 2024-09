Dita e parë e shkollës – Viktima që u sulmua me thikë në Prishtinë, dyshohet të jetë nxënës Një person është therur me thikë sot rreth orës 18:00 në rrugën “Lekë Dukagjini” në Prishtinë. Kështu ka konfirmuar për lajmi.net Flora Ahmeti, zëdhënëse e policisë për rajonin e Prishtinës. Sipas Ahmetit policia ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti. “Sot rreth orës 18 :00, kemi marrë informatën për një lëndim trupor…