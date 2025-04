Dita e Kushtetutës, legjislatura e fundit me “rekord” shkeljesh Në 17 vjet prej kur u miratua, Kushtetuta e Kosovës përvese shërbeu si akti më i lartë rregullues i rendit juridik në vend, u sfidua jo-rrallë herë me shkelje, e po ashtu shpërfillje të aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese. Vetëm në katër vjetët e fundit, aktet e pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv ranë ndesh me Kushtetutën…